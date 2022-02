Porto - Lazio, importanti informazioni dalla società per la trasferta

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota con importanti informazioni relative alla trasferta dei propri tifosi nella gara contro il Porto di giovedì alle 21:00: "La S.S. Lazio comunica ai propri sostenitori che parteciperanno alla trasferta in Portogallo che il settore ospiti dello "Estádio do Dragão" comprende i settori 49 e 50. All'interno del settore ospiti ci saranno servizi igienici, bar e sala medica con una recinzioni che garantisce la separazione con i tifosi locali. L'apertura dei cancelli del settore ospiti a cui si accede dai gates 19 e 20 è prevista per le ore 18:00 locali. Fuori la fermata della Metropolitana "Estádio do Dragão", nel piazzale antistante lo stadio, troverete una scala per accedere al settore Ospiti accanto al P2 (Parcheggio 2). Qui ci sarà a disposizione anche un deposito bagagli. Prima di raggiungere la piazza che circonda lo stadio, ci saranno le perquisizioni e tutte le procedure di sicurezza saranno applicate prima di raggiungere i tornelli. Il Porto FC non venderà biglietti ai tifosi della SS Lazio, tantomeno consentirà l'accesso al settore ospiti con biglietti di altri settori o acquistati in loco. L'unico soggetto abilitato a vendere i biglietti del settore ospiti è la S.S. Lazio.

Meeting point (clicca qui per visualizzarlo)

La polizia locale consiglia un punto di raccolta nel centro della città (Avenida dos Aliados e Ribeira). In questa zona i tifosi avranno a disposizione stazioni della metropolitana e anche gli autobus pubblici che partono da Avenida dos Aliados a Estádio do Dragão:

Linee della metropolitana:

LINE A BLUE

LINE B RED

LINE E VIOLET

LINE F ORANGE

DIRECTION ESTÁDIO DO DRAGÃO

BUS:

STCP n. 401 e 806".