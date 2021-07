Porto-Roma, attriti tra Pepe e Mkhitaryan: scoppia la rissa in campo - VIDEO

Nervi tesi in amichevole tra Porto e Roma. Al 65' della sfida Pepe entra durissimo su Mkhitaryan. L'armeno reagisce e scalcia il difensore ex Real Madrid. Scoppia la rissa sul terreno di gioco. Tutti i calciatori coinvolti, anche le panchine. In campo anche Josè Mourinho e Sergio Conceicao, pronti a placare gli animi di una partita fino a quel momento corretta. Interviene anche l'arbitro che interrompe la partita per qualche minuto.