Porto, Sergio Olivera vicino alla Roma: frizioni tra il club e Conceiçao

Nervi tesi in casa Porto. La sessione invernale di calciomercato vede protagonista il club portoghese soprattutto in uscita. Vicina infatti la cessione di Sergio Oilvera che è a un passo dal trasferimento alla Roma. Sergio Conceiçao però storce il naso. Il tecnico dei Dragoes non vuole perdere il suo fantasista a gennaio. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore avrebbe avuto una discussione accesa con il presidente Pinto Da Costa. La dirigenza aveva promesso il trasferimento al calciatore qualora fosse stata presentata un'offerta importante. Ovviamente la panchina dell'ex Lazio non è a rischio ma questo è un episodio che non fa bene all'ambiente.