Porto, Villas-Boas a Sky: "La Lazio è al top, ma la classifica..."

Un solo obiettivo: la quarta vittoria in quattro partite per la Lazio. Questo l’obiettivo richiesto da Baroni da raggiungere con umiltà e sacrificio ma anche con tanta determinazione. A pochi passi dal match europeo, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente del Porto André Villas-Boas: “E’ un grande club, vogliamo essere sempre in Champions e vincere il campionato. Questo è il nostro obiettivo massimo. Nuove competizioni europee? Dobbiamo provarla fino alla 26-27, tutto il mondo la sta ravvisando come una competizione difficile, anche per il modo di capire la classifica. Sappiamo dove siamo con la classifica ma tutto il resto è difficile da capire. La Lazio, l’Anderlecht, il Galatasaray e il Tottenham sono al top, ma in realtà è difficile da capire, si comprenderà nelle ultime giornate”.