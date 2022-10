Premier League | Arsenal in testa, il City demolisce lo United

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dopo 8 giornate guida la classifica l'Arsenal di Arteta con 21 punti, frutto di 7 vittorie e 1 sconfitta. Segue il City di Guardiola a quota 20. Ieri i Citiziens hanno vinto il derby di Manchester, con un tennistico 6-3 contro i cugini dello United. Sugli scudi Haaland autore di tre gol e due assist. Il norvegese è alla terza tripletta consecutiva e non sembra volersi fermare. Prosegue il buio dei Red Devils sempre più in crisi e con un Cristiano Ronaldo che sta diventando più un problema. Il lusitano ha assistito alla disfatta dei suoi compagni dalla panchina, senza mai entrare in campo. In terza posizione, il Tottenham di Antonio Conte con 17 punti, battuto nello scontro diretto dall'Arsenal per 3-1.

