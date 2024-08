Premier League, maxi multa al Manchester City: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Con una nota, diramata tramite i canali ufficiali, la Premier League ha sanzionato il Manchester City. Una mega multa da oltre due milioni di euro, si legge, per aver iniziato troppe partite in ritardo nelle due precedenti stagioni 2022/23 e 2023/24. Nel dettaglio, il club avrebbe cominciato le sfide oltre l'orario stabilito non solo rispetto al calcio d'inizio, ma anche alla ripresa dopo l'intervallo. Il record è di due minuti e 46 secondi nel match contro il West Ham del 19 maggio 2024.

Di seguito il comunicato: "La Premier League e il Manchester City FC hanno stipulato un accordo sanzionatorio dopo che il club ha accettato di aver violato la Regola L.33 della Premier League relativa agli obblighi di inizio e ripresa del gioco. Le violazioni riguardano diverse partite della Premier League durante le stagioni 2022/23 e 2023/24. Le regole relative agli inizi e alle riprese del gioco aiutano a garantire che l’organizzazione della competizione sia al massimo livello professionale possibile e forniscono certezza ai tifosi e ai club partecipanti. Assicurano inoltre che la trasmissione di tutte le 380 partite della Lega in tutto il mondo rispetti il programma previsto".

