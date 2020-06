Premier League, rimonta del Chelsea: Giroud affonda l'Aston Villa

Vuole mettersi in mostra e stupire, Olivier Giroud. Finito nei radar della Lazio per l'intera sessione invernale di mercato, il francese ha alla fine proseguito la sua avventura con il Chelsea rinnovando il contratto. Eppure, non è detto che il futuro dell'attaccante non possa svolgersi lontano dall'Inghilterra, soprattutto dopo l'arrivo di Werner. Intanto, però, il giocatore continua a dire la sua in campo. Oggi è stato proprio lui ad affondare l'Aston Villa, gara valida per il 30esimo turno di Premier League. I blues sono andati in svantaggio subendo il gol di Hause, poi Pulisic ha pareggiato i conti. La rete decisiva, l'ha segnata Giroud: dopo aver ricevuto palla a centro area, il francese è riuscito a girarsi su se stesso e calciare a rete con il destro. Marcatura che vale i tre punti, il bomber ha tutte le intenzioni dimostrare il suo valore.