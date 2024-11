Premier League, un ex Lazio leader delle statistiche: ecco chi

TUTTOmercatoWEB.com

Due ex Lazio si stanno prendendo la scena in Premier League. Se Pedro Neto è sempre più protagonista nel Chelsea, Andreas Pereira è ormai una colonna del Fulham. Il calciatore si è addirittura riguadagnato la convocazione con il Brasile ed è uno dei leader della sua squadra. Lontano parente del calciatore che nel 2020-21 faceva fatica a trovare spazio nell'ultima Lazio di Inzaghi. Il trequartista della Selecao è in vetta alla classifica delle occasioni create in Premier in coabitazione con Kulusevski a quota 30. Numeri importanti per un calciatore che rappresenta (forse) un rimpianto.