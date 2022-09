Presentazione partita per la pace: omaggio a Diego Armando Maradona

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Si terrà oggi alle ore 15:00 presso la sala Marconi (Palazzo Pio, piazza Pia 3, Roma) la conferenza stampa di presentazione della "Partita per la pace" giunta alla terza edizione benedetta da Papa Francesco. All'evento che si terrà il prossimo 14 novembre prenderanno parte i più grandi interpreti del calcio mondiale. Il teatro della "sfida" sarà lo Stadio Olimpico di Roma e sarà organizzata come manifestazione interreligiosa benefica dall’Associazione di fedeli a carattere internazionale Scholas Occurrentes. Per l'occasione è stato scelto come slogan “We Play For Peace”.

Un'edizione decisamente più sentita visto che sarà ricordato Diego Armando Maradona scomparso quasi due anni fa. Il Pibe de Oro in passato ha supportato l'evento ed è stato capitano della squadra di Scholas. Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno diversi personaggi tra cui l’ex calciatore Ciro Ferrara, compagno di squadra di Maradona nel Napoli e testimonial dell’iniziativa; la S.S. Lazio, con il suo presidente Claudio Lotito e il capitano Ciro Immobile; l’A.S. Roma con il calciatore Marash Kumbulla. Sarà presente inoltre anche il direttore mondiale di Scholas, José María del Corral. Saranno forniti tutti i dettagli per poter partecipare alla serata e sui momenti in cui sarà omaggiato il fuoriclasse argentino che ha scritto la storia di questo sport.