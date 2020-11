Primavera 2, campionato sospeso fino al 3 dicembre: il comunicato

Si ferma anche il campionato Primavera 2, fino al 3 dicembre. Questa la decisione presa oggi dalla Lega Serie B in videoconferenza, decisione diramata poi con un comunicato: "La Lega B, constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria nazionale in corso e ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati, a seguito della decisione unanime dell’Assemblea LNPB tenutasi in data odierna, ha disposto la sospensione con effetto immediato del campionato Primavera 2 fino al 3 dicembre 2020”.

