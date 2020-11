Salernitana, ruba la carta di credito a Djuric e compra 3000 euro di pesce: arrestato

Aveva acquistato 3 mila euro in una pescheria di Salerno, ma non lo sapeva. Milan Djuric, calciatore della Salernitana, è stato vittima di un furto di carta di credito. L'illecito risale allo scorso 11 settembre e si è consumato nel parcheggio del centro sportivo del club campano, nel corso degli allenamenti del gruppo. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Salerno, riporta Sky Sport, hanno portato a una misura cautelare in carcere, con il beneficio dei domiciliari, nei confronti di un 35enne di Eboli, che dovrà rispondere di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

