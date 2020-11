Lazio - Juventus, Padovan: "I biancocelesti stanno meglio, mettono cuore e anima"

Dopo gli impegni europei, per la Lazio è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Prima della sosta per le Nazionali, i biancocelesti saranno impegnati ad affrontare la Juventus di Pirlo. Entrambe le formazioni sono in grande forma, nonostante i biancocelesti siano a corto di uomini. Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha detto sul match commentando anche le prestazioni in Champions: "La Lazio complessivamente sta meglio perché ha messo nel secondo tempo di ieri cuore, anima, corsa, ritmo. In campionato viene dalla grande impresa, quella di Torino, di aver ribaltato il risultato in pochissimo tempo: una cosa stratosferica. I bianconeri avevano un avversario facile, che induceva a ritmi bassi. Mi sono piaciute le parole di Pirlo sulla prestazione un po' sottotono: troppo egoismo e troppa superficialità. Attenzione Juve che i biancocelesti giocano una partita vera, seria e coraggiosa. La squadra di Inzaghi sta bene, perché anche nelle difficoltà ha questo spirito di squadra che viene sempre fuori e che la tiene sempre a galla".