Primavera, Lazio eliminata in semifinale alla Supercoppa di Monterrey

La Lazio Primavera si ferma in semifinale della Supercoppa di Monterrey. Dopo aver vinto contro Inter Miami e River Plate sono stati battuti dalla squadra ospitante ai rigori. I biancocelesti sono andati in svantaggio al 13' con un gol di Oscar Soto, poi al 42' pareggiano i conti con una bellissima rete di Sana Fernandes. Due minuti dopo però arriva l'erroraccio della difesa capitolina, regalando praticamente il gol del 2-1 a Mario Cota, che al 71 si regala addirittura la doppietta.

La Lazio rialza la testa e all'80' accorcia le distanze con Ferrari. Il 3-3 invece porta la firma di Bordon. Si va subito ai rigori, dove però Serra fallisce il tiro dal dischetto. In finale va quindi il Monterrey che sfiderà il Real Betis.

Un pirotecnico 3-3 poi i rigori che non ci sorridono: torneremo in campo per la finale per il 3º posto#SupercopaMonterrey 🇲🇽 pic.twitter.com/mCN0qgIvNx