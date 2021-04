Principe Filippo | Funerali il 17 aprile in diretta tv. Harry ci sarà, Meghan no

I funerali del principe Filippo hanno una data. Saranno celebreti nel castello di Windsor il prossimo 17 aprile, di sabato dunque. L'annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace. Le restrizioni per la pandemia da Covid-19 impongono il distanziamento sociale e la richiesta di non avvicinarsi al castello. Nessun accesso sarà approvato al pubblico. La processione, per volere della Regina Elisabetta, sarà trasmessa in diretta tv.

Meghan ed Harry

Grande curiosità si era "smossa" circa la presenza del principe Harry e di sua moglie, Meghan. Alla fine il principe sarà presente regolarmente invitato ai funerali del nonno. Assente invece la moglie Meghan, lei resterà negli Stati Uniti.