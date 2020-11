Protocollo anti-Covid, non solo Lazio: altri tre club coinvolti nelle verifiche. E il Milan...

Si fa un gran parlare di caso tamponi in casa Lazio, ma la realtà è che sono diversi i club di Serie A che in questo momento sono sotto verifica per quanto riguarda l'applicazione del protocollo anti-Covid, con situazioni magari anche più gravi dal punto di vista sanitario. Lo riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, secondo cui oltre al fascicolo sulla Lazio che sta esaminando soprattutto le tempistiche di comunicazione tra società e Asl ne sono stati aperti altri tre: uno sulla Juventus per la violazione della quarantena da parte di Cristiano Ronaldo e altri quattro giocatori partiti per le nazionali, uno sulla Fiorentina per una situazione analoga verificatasi la settimana scorsa e uno sul Napoli, in merito all'applicazione del protocollo in occasione del match non giocato contro la Juve. Situazione particolare poi per il Milan: nessuna inchiesta è stata aperta sul club rossonero nonostante il 5 ottobre Theo Hernandez abbia festeggiato il proprio compleanno in un locale nel momento in cui il gruppo squadra era in quarantena dopo la positività di Ibrahimovic.

Pubblicato il 16/11

