Protti: "Lazio con un bel progetto di crescita, Inzaghi garanzia"

Clima caldo, sulla Capitale. Anche sul fronte calciomercato. Le società progettano la prossima stagione: anche la Lazio ha spento i riflettori e si è messa a lavoro. A proposito, Igor Protti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La vittoria della Coppa Italia non è poco. In questi anni la Lazio ha avuto un percorso lineare di crescita grazie a dei giocatori che magari all'inizio non conosceva nessuno, ma che poi sono esplosi in maniera clamorosa. Oggi hanno per esempio uno dei migliori centrocampisti in circolazione come Milinkovic-Savic. La permanenza di mister Inzaghi poi è una garanzia: nel calcio secondo me ci devono essere programmazione e continuità, cambiare troppo e sempre può creare delle difficoltà".

