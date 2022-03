Psg, Al-Khelaifi attacca: "La gente muore in Ucraina e noi lottiamo per la Superlega?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Durissime parole del patron del Psg Nasser Al-Khelaifi che in un'intervista rilasciata alla BBC è tornato ad attaccare la Superlega e i tre club che ancora ne fanno parte: Barcellona, Real Madrid e Juventus. "Si parla di tre club, sanno di non avere alcuna possibilità. Al momento ci sono cose più importanti a cui pensare: c’è gente che muore in Ucraina e non ha un posto dove dormire. Invece noi lottiamo per la Superlega?"

"Avrei potuto accettare l’assegno di 400 milioni. Mi hanno invitato, poi, quando ho rifiutato, hanno detto che non era vero. Questo riassume tutto. Se avessi pensato a me stesso, avrei potuto accettare, considerando la pandemia. Ma che dire dell’ecosistema, dei tifosi e dei valori che rappresentiamo?".