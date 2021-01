Psg, Florenzi lascia la Roma e vince: primo trofeo in carriera per il terzino

Dopo circa undici anni di carriera, è arrivato il primo trofeo nella bacheca di Alessandro Florenzi. Il suo Psg, battendo 2-1 in gara secca il Marsiglia, ha alzato al cielo la decima Supercoppa francese. Si tratta del primo vero riconoscimento di squadra per il terzino italiano che sin qui aveva vinto solo un campionato Primavera nel 2010/11. In più di 8 anni in maglia giallorossa non era mai riuscito a centrale un titolo, ma ce l'ha fatta al secondo tentativo. Dopo la breve esperienza in prestito al Valencia, Florenzi è approdato a Parigi dove, per la prima volta ha festeggiato la vittoria di un trofeo.