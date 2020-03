Psg, Mbappé sottoposto al tampone per il coronavirus: risultato negativo

AGGIORNAMENTO ORE 23.59 - La stampa francese ha rivelato l'esito del tampone effettuato da Mbappé. Fortunatamente è negativo, quindi l'attaccante del Psg non è affetto dal coronavirus. Nessun problema anche per il club transalpino, che altrimenti sarebbe stato messo in quarantena.

L'emergenza coronavirus si sta via via diffondendo in tutta Europa. Dalla Francia arriva una notizia che potrebbe sconvolgere la Ligue 1 e la Champions League. Mbappé del Psg ha saltato gli ultimi due giorni di allenamento, ufficialmente per un mal di gola. L'Equipe ha riportato la notizia che l'attaccante si è sottoposto al tampone per capire se sia stato contagiato dal Covid-19. Le prime indiscrezioni sono rassicuranti, ma se dovesse risultare positivo salterebbe Psg - Borussia Dortmund in programma domani sera a porte chiuse al Parco dei Principi. Tutta la squadra e lo staff del Psg sarebbe messo in quarantena, rispettando il protocollo imposto dal ministero della sanità francese.

Pubblicato il 10-03 alle 21.14