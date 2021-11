Qatar 2022, i sorteggi degli spareggi: l'avversaria dell'Italia

Il destino dell'Italia è stato scritto. A Zurigo alle 17:00 c'è stato il sorteggio per gli spareggi del Mondiale in Qatar che partirà il prossimo anno tra novembre e dicembre. 12 squadre, tra cui gli Azzurri, dovranno lottarsi l'accesso alla competizione: tre mini tornei con semifinale e finale in gara secca. Essendo la nazionale di Mancini testa di serie, è sicura di partire in casa il 24 marzo 2022 (la finale è prevista per il 29 marzo 2022). Dall'urna svizzera l'Italia è stata inserita nel Girone C: dovrà affrontare Macedonia del Nord e eventualmente una tra Portogallo e Turchia. Sorteggiato anche il campo per la finale: qualora l'Italia dovesse vincere contro la Macedonia del Nord, giocherà l'atto conclusivo in trasferta (Lisbona o Istanbul).

Di seguito l'elenco di tutti gli accoppiamenti:

Gruppo A

Scozia - Ucraina

Galles - Austria

Gruppo B

Russia - Polonia

Svezia - Repubblica Ceca

Gruppo C

Italia - Macedonia del Nord

Portogallo - Turchia