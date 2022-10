Qatar 2022, Rai sicura: "Senza l'Italia gli spettatori si godranno di più il Mondiale"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di un mese all'inizio del Mondiale più atipico di sempre. Non ci sarà l'Italia anche se la Rai trasmetterà in esclusiva tutta la competizione. Potrebbe sembrare una follia ma non è dello stesso avviso Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, che ha così affermato: "Il Mondiale di calcio è l’evento che, insieme alle Olimpiadi, regala le maggiori emozioni. È un patrimonio di tutti, è una parte fondamentale del servizio pubblico. A Qatar 2022 non ci sarà l’Italia, ma gli spettatori vedranno senza il tifo questo evento e forse potranno goderselo anche di più. Dobbiamo giocarci la carta della qualità in tutti i sensi. Negli ultimi mesi ho spinto per far sì che il 4K possa arrivare in tutte le case degli italiani, sarà così proprio a partire dai Mondiali di calcio in Qatar con le partite visibili al massimo della qualità per le tv con connessione", queste le sue parole durante “Visione Mondiale”.