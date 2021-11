Qualificazioni Qatar 2022, l'Italia e lo spettro Portogallo: il precedente

Per la terza volta nella sua storia l'Italia si giocherà agli spareggi la qualificazione al Mondiale Qatar 2022. Finora il bilancio dice un passaggio (contro la Russia nel 1997) e un'eliminazione (Svezia nel 2017), ma c'è anche un precedente che è praticamente identico a uno spareggio: 17 novembre 1993, Italia - Portogallo a Milano, ultima giornata di qualificazione a Usa 1994. La classifica vede Italia e Portogallo in testa con 14 punti (la vittoria ne vale 2), ironia della sorte Svizzera dietro a 13 e impegnata in casa con la modesta Estonia. Scontri diretti pari, in caso di arrivo con tutte e tre appaiate si qualificherebbero (due erano i posti utili) Italia e Svizzera, con gli elvetici in ognio caso sicuri di volare negli Stati Uniti in caso di vittoria con due gol di scarto contro gli estoni (finì 4-0). Gli azzurri, che avevano due risultati su tre (anche il pareggio sarebbe bastato) giocano una grande partita e vincono con gol all'83' di Dino Baggio, chiudendo il girone in testa ed eliminando il Portogallo. Passata la paura, la Nazionale al Mondiale (dopo l'ennesimo brivido della qualificazione rocambolesca nel primo girone) arrivò addirittura in finale e soltanto i rigori sbarrarono la strada del trionfo alla squadra di Sacchi. Italia, Svizzera e Portogallo, i legami con la situazione odierna non mancano. La speranza è che anche il risultato sia lo stesso.