Quando Ceferin presentava la Conference: “Una competizione anche per le piccole”

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha vinto la prima edizione della Conference League, la terza competizione per importanza in Europa nata quest'anno per dare l'opportunità anche alle squadre minori di togliersi soddisfazioni al livello europeo. Poco meno di 365 giorni fa, nell'agosto del 2021, Aleksander Ceferin presentava questo nuovo torneo in occasione del sorteggio della fase a gironi. Il numero uno della UEFA parlò chiaro sulle motivazioni dell'introduzione di una coppa come la Conference: "L'edizione inaugurale della UEFA Europa Conference League dimostra che il calcio è per tutti, non solo per una ricca élite. Penso che questa competizione dimostri che anche i paesi piccoli possono giocare contro quelli più grandi; tutti possono giocare con tutti. Il calcio non è uno sport riservato a pochi, a un'élite di ricchi. Il calcio è il nostro sport, e nessuno potrà mai togliercelo".