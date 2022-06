Radu, da boss in campo a presidente: nuovo incarico per il difensore

TUTTOmercatoWEB.com

Stefan Radu è ormai una colonna portante della Lazio, ha fatto la storia e continua a scrivere pagine importanti di questa. È un punto fermo per la squadra, una guida indispensabile sul campo e fuori. Il suo legame con la maglia biancoceleste è forte, continuerà ad onorarla per un altro anno avendo rinnovato il suo contratto fino al 2023. Ha fatto innamorare di sé i tifosi e non solo quelli della Capitale. Il difensore ha fatto ritorno in patria dove si sta godendo le vacanze con la famiglia e proprio nella capitale romena ha incontrato i supporter biancocelesti del loco. Questi ultimi hanno riservato al loro beniamino una sorpresa, nel 2017 hanno fondato il Lazio Club a Bucarest e oggi hanno annunciato il loro presidente. Non poteva che essere proprio lui, Stefan Radu. Queste le sue parole riportate da Fanatik: “È un orgoglio essere presidente onorario del club della Lazio in Romania. È un onore per me, soprattutto considerando la passione che dimostrate per i colori della Lazio in ogni partita"

