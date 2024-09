Rafa Mir arrestato a Valencia: è accusato di violenza sessuale

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Incredibile quanto successo ieri sera a Valencia. Secondo quanto riportato da Onda Deportiva Valencia, Rafa Mir è stato arrestato per presunta violenza sessuale dopo una denuncia sporta sabato da due donne di circa 25 anni nei confronti dell'attaccante del club spagnolo e di un altro uomo. I fatti sarebbero avvenuti a casa del centravanti in prestito dal Siviglia, ma tutto è ancora da chiarire. Intanto le ragazze hanno avuto bisogno di assistenza medica all'ospedale e i due hanno trascorso la notte nelle celle del Comando di Valencia.

La notizia, emersa in mattinata su vari organi di stampa, viene ufficialmente confermata dal Valencia. La società iberica ha diramato un comunicato ufficiale sulla questione: "In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all'arresto del giocatore del Valencia CF , Rafa Mir , il Club è a conoscenza dell'arresto stesso e, in assenza di dettagli in merito, per il momento può solo dichiarare che collaborerà in tutto ciò che la giustizia può richiedere".

