Rai, De Stefano: "Vorrei Totti e Mancini a commentare i Mondiali"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ornai noto l'Italia non sarà ai prossimi Mondiali in Qatar. Fatale per gli azzurri la gara persa all'ultimo secondo contro la Macedonia del Nord che ha condannato la squadra di Mancini ad essere spettatrice non pagante per la seconda edizione consecutiva della rassegna. La Rai, che aveva già acquisito i diritti, trasmetterà le gare e il direttore di RaiSport Alessandra De Stefano vorrebbe a commentarle Francesco Totti e proprio il ct Roberto Mancini: "Mi piacerebbe avere Francesco Totti con noi a commentare il Mondiale del Qatar. E non sarebbe male avere da Coverciano anche il c.t. Roberto Mancini e i suoi azzurri nell’analisi tecnica o pure alla moviola. Proverò a parlarne anche con il presidente federale Gabriele Gravina", queste le sue parole.