Rambaudi: “Ibra alla Lazio creerebbe problemi. E su Kiyine..”

Il prossimo impegno sul calendario della Lazio si chiama Brescia. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Il Brescia è già in ritiro a Roma? Non si può giudicare da fuori, dipende dalle esigenze dell'allenatore. Corini è tornato da poco, evidentemente ha bisogno di compattare il gruppo. Sono reduci da un pareggio con il Parma ed una sconfitta con il Sassuolo, avranno necessità. Balotelli nella mia squadra non lo prenderei, discorso diverso per Ibrahimovic. Al Milan uno con quella personalità serve. Non credo che il suo arrivo crei del malumore, hanno bisogno di una scossa. Il gruppo che ha a disposizione Pioli è quello, quando deve accelerare non lo fa, hanno bisogno di uno come lui. Alla Lazio creerebbe problemi, ci sono situazioni già rodate. Kiyine? Buon giocatore, ma non va considerato come un esterno. E' una mezzala, bravo tecnicamente, ottima corsa, buon dribbling, bravo ad attaccare la profondità".