Rambaudi: "Lazio - Verona è la partita che può indirizzare la stagione..."

"Per i biancocelesti quella con il Verona è una partita che può indirizzare la stagione, può far fare il pieno di autostima e consapevolezza di potersela giocare fino in fondo con la Juventus". Così Roberto Rambaudi spiega, ai microfoni di Radiosei, l'importanza della partita di domani tra Lazio e Verona: "La squadra di Inzaghi per affrontare al meglio il Verona deve stare bene a livello atletico. Loro giocano un calcio molto dinamico, senza dar punti di riferimento in attacco. Bisognerà fare attenzione anche agli inserimenti di Lazovic e Faraoni sugli esterni: hanno gamba per ripartire e correre. A differenza dell'Atalanta, non vogliono fare la partita, ma ci vuole molta concentrazione per vincerla".

