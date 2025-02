Rambaudi spiega: "Alla Lazio servirà la partita perfetta. Il Napoli ora..."

Ci si avvicina sempre di più al big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi, che ha parlato proprio della gara e del momento che stanno vivendo le due squadre dopo le ultime giornate. Queste le sue parole: “Al Var io metterei un ex calciatore, che ha letture diverse. Lazio - Napoli? La Lazio adesso ha qualche vantaggio, ma affronta sempre una squadra forte, la prima in classifica, che resta pericolosa anche senza Neres. Dalla loro i biancocelesti hanno il fatto che sono la ‘bestia nera’ del Napoli, poi giocano in casa. Ci sono tanti punti a favore della squadra di Baroni ma va preparata bene la sfida, con l’atteggiamento giusto".

"Loro hanno tanti punti interrogativi. La Lazio deve affrontare il Napoli giocando il suo calcio, senza cambiare spirito. Poi si può vincere o perdere, ma basta non avere nulla da rimproverarsi. Alla Lazio serve la partita perfetta per avere la meglio, ma può farla come all’andata. Ovviamente sarà una gara difficile, il Napoli si chiude bene, è organizzato e davanti sa come colpire. In più McTominay e Anguissa sanno riempire bene l’area. Pedro o Dele-Bashiru dal 1′ al posto di Dia? Metterei Dele“.