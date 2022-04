Real Madrid, Ancelotti out per Covid, il vice non ha il patentino: ecco chi andrà in panchina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Situazione grottesca quella accaduta in casa Real Madrid. Il tecnico Carlo Ancelotti non sarà in panchina nella gara contro il Celta Vigo a causa del Covid. Di regola al suo posto ci sarebbe dovuto essere il suo vice, il figlio Davide, ma a guidare la squadra sarà Luis Llopis, preparatore dei portieri. Il motivo? Davide Ancelotti non è ancora in possesso del patentino UEFA PRO, necessario per allenare in Liga e per questo non potrà prendere il posto del padre.