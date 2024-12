Real Madrid, giocatori in protesta: "Troppe trasferte alle 21"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Real Madrid ha chiuso il 2024 in bellezza, dopo aver vinto la Coppa Intercontinentale si è portato a casa anche la vittoria contro il Siviglia per 4-2. Nonostante questo, spiega il quotidiano AS, c'è un certo malcontento da parte dei campioni di Spagna in carica legato al calendario. Vinicius e compagni hanno palesato insofferenza verso le trasferte col calcio d'inizio fissato alle 21:00.

La testata spiega infatti, che delle 13 partite disputate lontano dal Santiago Bernabeu i Blancos ne avrebbero giocate solo due prima delle 21. Una fonte avrebbe confidato: "Siamo stufi del fatto che ogni volta che giochiamo una partita fuori Madrid arriviamo a casa solo alle 3 del mattino…E il giorno dopo ci alleniamo! Se già con tante partite è difficile riposare, figuratevi con questi orari. Abbiamo normalizzato la situazione, ma non è normale". Lamentele che però non sarebbero arrivate, almeno per il momento, alle orecchie de La Liga visto che la squadra di Ancelotti affronterà il Valencia al Maestalla il 3 gennaio proprio alle 21.

