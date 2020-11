Real Madrid, Kroos contro UEFA e FIFA: "Perché giocare la Nations League? Ci considerano burattini"

Tante partite ravvicinate più i numerosi impegni con la Nazionale. La stagione calcistica sta viaggiando su ritmi altissimi e parecchi calciatori non si sentono più tutelati. Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato di questo nel podcast Einfach bad Luppen. Di seguito le parole del tedesco contro UEFA e FIFA: "Sfortunatamente siamo solo dei burattini nelle loro mani, non decidiamo nulla. Se fossimo noi a decidere, non giocheremmo la Nations League o la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Queste competizioni cercano di assorbire tutto dal punto di vista finanziario, ma spremono fisicamente i calciatori".