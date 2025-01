Real Sociedad, parla Xabi Prieto: "Contro la Lazio sarà tosta. Mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alterphotos/Image Sport

Giorno di vigilia di Lazio - Real Sociedad. Ai microfoni ufficiali del club basco, l'ex calciatore Xabi Prieto ha espresso il suo pensiero sulla gara dell'Olimpico soffermandosi sulle qualità della squadra di Baroni. Queste le sue parole: “In Europa abbiamo vinto le ultime due partite e speriamo di poter vincere la terza partita di fila. Sappiamo che è una partita molto difficile contro un avversario che è in testa alla classifica e non ha ancora mai perso. È una sfida importante ed emozionante per la squadra. Vista la situazione di classifica, la partita di domani è fondamentale. I ragazzi ne terranno conto, sapendo quanto sia importante vincere domani e passare il turno. Sarebbe meraviglioso poter evitare un turno visto com'è il calendario".

"Mi aspetto una partita dura, sappiamo come sono le squadre italiane. Due anni fa abbiamo giocato a Roma, abbiamo già visto che all'Olimpico si crea un'atmosfera particolare. La squadra ha esperienza e la vedo bene. Qualche settimana fa ho visto pochi minuti del derby della Lazio perso 2-0 contro la Roma. Hanno grandi giocatori e hanno portati ottimi risultati. E sono anche quarti in campionato. Ai nostri tempi la Lazio era davvero una grande squadra. Mendieta, Piojo López... Ora è un po' scesa, ma è in testa alla classifica in Europa League e in campionato sta facendo bene".