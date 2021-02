Reina, duro attacco politico sui social: "Sei la cosa peggiore che sia successa alla Spagna"

Ancora una volta Pepe Reina ha mostrato tutto il suo attivismo politico per le questioni che riguardano la Spagna. Il portiere della Lazio infatti ha attaccato Pablo Echenique, membro di United We Can. Il politico ha scritto un tweet che ha suscitato molte polemiche: “Tutto il mio sostegno ai giovani antifascisti che chiedono giustizia e libertà di espressione nelle strade. Ieri a Barcellona, ​​oggi a Puerta del Sol. Bisogna indagare sulla violenta mutilazione dell'occhio di un manifestante e chiarire con decisione le responsabilità”. Immediata la risposta del giocatore biancoceleste: “Dovresti mostrare responsabilità più spesso ... spiegalo domani alle famiglie le cui attività sono state distrutte 'pacificamente' ... non hai né rispetto né vergogna .. . Sei la cosa peggiore che sia successa alla Spagna negli ultimi 40 anni !!”