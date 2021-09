Riapertura stadi, il Cts dà l'ok per il 75% di capienza all'aperto

Il Cts riavvicina il pubblico alla normalità che si aspetta da quasi due anni. E' arrivato l'ok per l'ampliamento della capienza massima per gli eventi sportivi negli impianti sia all'aperto che al chiuso. Stando a quanto riportato dall'ANSA, il Comitato predisposto a controllare la curva dei contagi da Covid-19 ha dato il besestare alla graduale riapertura. In zona bianca la massima capienza negli stadi passa al 75% e quella nei palazzetti al 50%. Va ricordato che "la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone e che siano rispettate le indicazioni all'uso delle mascherine chirurgiche e ci sia la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni".

CINEMA E TEATRI - Il via libera del Cts riguarda anche i cinema e i teatri. PER SAPERNE DI PIU' CLICCA QUI

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.