RITIRO LAZIO, GIORNO 2 - Grigioni spreme i portieri. La squadra corre per i sentieri di Auronzo - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 - Si chiude la seduta di allenamento mattutina. Dopo la corsa per i sentieri del Lago di Santa Caterina, alcuni giocatori fra cui Correa, Acerbi, Lazzari e Parolo colgono l'occasioni per immergersi nel ruscello che costeggia lo Zandegiacomo. Gli altri tutti sotto la doccia. Assenti nella seduta mattutina Marusic e Wallace, anche se il brasiliano a fine allenamento si intravede all'uscita degli spogliatoi con del ghiaccio sulle gambe. Probabile lavoro in palestra quest'oggi per lui. Appuntamento alle ore 17 per la prima amichevole stagionale contro l'Auronzo.



AGGIORNAMENTO ORE 10 - La squadra si sposta sui sentieri del Lago di Santa Caterina. Lavoro atletico in vista per gli uomini di Inzaghi.

AURONZO - Comincia anche la seconda giornata di allenamenti per la Lazio che si ritrova in campo alle ore 9.30. Sole e temperature miti per cominciare al meglio la preparazione. I primi a scendere sul terreno di gioco sono i portieri. Grigioni chiede fin da subito intensità e spreme i suoi ragazzi. Alia, Guerrieri, Adamonis e Proto vengono subito impegnati a dovere. Lavoro sui rinvii e sulla tecnica con i piedi. La squadra invece lavora sul campo adiacente per il riscaldamento.