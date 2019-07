RITIRO LAZIO, GIORNO 5 - I nuovi arrivati scelgono il numero di maglia. Cambio per Badelj e Wallace

AURONZO - Poco meno di dieci minuti all'amichevole che la Lazio disputerà contro la Top 11 Radio Club 103. Seconda uscita di questo pre-campionato e prima con la nuova maglia. Per l'occasione i ragazzi di mister Inzaghi scenderanno in campo con la consueta divisa biancoceleste. Divisa numero 29 sulle spalle del neo acquisto Lazzari, che conferma così il numero già indossato durante la militanza nella SPAL. Per quanto riguarda gli altri neo acquisti: numero 93 per Vavro, 34 per Adekanye e 22 per Jony. Lo slovacco ha optato per l'insolito 93 come crasi tra 19 e 3, ovvero i numeri che ha sempre avuto in carriera ma che alla Lazio attualmente sono occupati da Lulic e Luiz Felipe. Numero 28 per André Anderson, di rientro dal prestito alla Salernitana. Da segnalare un cambio di numero rispetto alla passata stagione per Badelj e Wallace, passati rispettivamente dal 25 all'8 (lasciato libero da Basta) e dal 13 al 2. Numeri di maglia che potranno essere cambiati sino alla prima uscita stagionale ufficiale.

