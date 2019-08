RITIRO LAZIO GIORNO 7 - La Lazio lascia la Germania: ora destinazione Vigo

MARIENFELD - La Lazio lascia il ritiro tedesco. Dopo l’allenamento e il pranzo, trasferimento in pullman verso l’aeroporto di Dortmund. Da lì un volo porterà la squadra direttamente a Vigo per l’amichevole di domani sera contro il Celta (ore 20). Ritorno a Roma in nottata, dopo la partita. Hanno invece anticipatamente preso la strada della Capitale Lulic, Lukaku, Milinkovic, Luiz Felipe e Marusic: niente amichevole per loro. A partire da domenica Inzaghi lascerà ai suoi qualche giorno di riposo prima di entrare in modalità campionato. Allenamenti a Formello e probabile amichevole dopo Ferragosto.

