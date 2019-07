Ritiro Robben, Klose: "Dispiaciuto, ma ha fatto bene"

Era stato accostato anche alla Lazio Arjen Robben. Una suggestione, certo, ma il nome dell’ex Bayern Monaco aveva acceso le fantasie di tanti tifosi. Un sogno destinato a restare tale, anche perché nei giorni scorsi dopo una lunga riflessione l’olandese ha deciso di mettere la parola fine sulla propria carriera a 35 anni. Presente alla première del film dedicato alla vita di Toni Kroos, Miroslav Klose a margine dell’evento ha commentato la decisione del suo compagno di squadra in Baviera tra il 2009 e il 2011: “Avete visto cosa ha fatto al Bayern Monaco, quanti gol ha segnato. Ma Robben ha anche una famiglia. Mi dispiace si ritiri, ma credo ci abbia pensato a lungo. Per me è stato lo stesso, mi sono ritirato a 38 anni e c’è voluto un anno e mezzo per capire quale direzione prendere. Credo che lui abbia fatto lo stesso. Per questo penso abbia preso la decisione giusta. Ha una famiglia con tre figli, credo si sia ritirato nel momento giusto”. Oggi Klose è l'allenatore del Bayern Monaco Under 17, il futuro di Robben invece è ancora da definire.

