RIVIVI DIRETTA - Italia - Israele 4-1: show degli azzurri a Udine

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20:45

Bluenergy Stadium, Udine

ITALIA - ISRAELE

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli (46' Ricci), Tonali, Dimarco (73' Udogie); Raspadori (73' Maldini), Retegui. A disp.: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Okoli, Lucca, Zaniolo, Udogie, Pisilli. CT: Luciano Spalletti.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada (75' Baribo), Madmon (Khalaili), Abu Fani, Haziza (Gropper); Kanichowsky (46' Jaber), Gloch; E.Peretz (80' Sufuri). A disp.: Keuof, Gerafi, Stoinov, Azoulay, Leidner, Khalaifi, Biton,. CT: Ran Ben Simon.

SECONDO TEMPO

90+2 TRIPLICE FISCHIO FINISCE ITALIA - ISRAELE

90' Segnalati 2 minuti di recupero

90' Percussione poderosa di Udogie che poi però si trascina il pallone fuori

87' Frattesi in condizioni non perfette lascia spazio a Buongiorno

85' Tonali pecca di altruismo e sciupa una bella occasione da posizione ravvicinata

84' Lucca prende il posto di Mateo Retegui nell'Italia

84' Maldini con un destro interessante si avvicina alla gioia personale

81' Dor Peretz lascia spazio a Ramzi Sufuri

80' GOOOOOOOL DI LORENZO RACCOGLIE L'ASSIST DI UDOGIE E LA METTE DENTRO

75' Abada viene sostituito da Baribo per Israele

74' Cambi per l'Italia: Maldini per Raspadori e Udogie per Dimarco

73' GOOOOOOOL FRATTESI CON UN BEL SINISTRO BRUCIA GLAZER E FA 3-1

71' Manovra corale degli azzurri che costringe la difesa ospite alla respinta lunga

68' Calafiori sale in cielo e di testa sfiora il gol: miracoloso Glazer!!

66' RETE DELL'ISRAELE SU CALCIO D'ANGOLO CON ABU FANI

64' Cambi per Israele: dentro Gropper e Khalaili per Haziza e Madmon

60' Dagli sviluppi di un corner Calafiori sfiora il pallone spizzato bene da Frattesi

56' Madmon si lancia verso la porta ma è in offside

54' GOOOOOOL DI LORENZO TROVA LA RETE DI TESTA SU CALCIO PIAZZATO

52' Raspadori con una bella iniziativa ottiene il calcio d'angolo

50' cross pericoloso di Cambiaso allontanato dalla difesa

46' Kanichowsky lascia spazio a Jaber

46' Ricci entra al posto di Fagioli

45' FISCHIA L'ARBITRO: INIZIA IL SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

46' FINE PRIMO TEMPO. L'Italia è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su rigore di Mateo Retegui. Tante le occasioni per gli azzurri che avrebbero sicuramente meritato uno scarto più ampio.

45' Segnalato un minuto di recupero.

45' Abu Fani calcia addosso alla barriera. L'arbitro fischia una punizione a favore degli azzurri.

43' Punizione per Israele al limite dell'area. Calafiori devia con il braccio il tentativo israeliano da fuori. Vicario sistema la barriera.

42' RASPADORI SFIORA IL RADDOPPIO! Italia scatenata che rischia di fare il secondo gol con Raspadori che inciampa sul pallone a tu per tu con Glazer. Israele graziato.

41' GOL DI RETEGUI! Passo lento e palla all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Glazer che rimane immobile al centro della porta. L'Italia, dopo diverse occasioni, riesce a sbloccarla dal dischetto.

39' RIGORE PER L'ITALIA! Step on foot di Peretz su Tonali che rimane dolorante a terra. Retegui posiziona il pallone sul dischetto in attesa della revisione del VAR.

36' Cross lento in area di Di Lorenzo per Retegui che spizza, ma manda a lato.

33' RASPADORI CALCIA ALTO! Occasione per l'Italia con l'attaccante del Napoli che prova a sfruttare l'indecisione del portiere, ma tira alto a porta sguarnita.

32' Peretz aggancia un pallone delizioso al limite dell'area e serve Gloukh. Tiro alto e si salva l'Italia.

30' ANCORA RETEGUI FUORI! Cross rasoterra di Dimarco che attraversa tutta l'area. Retegui tira da posizione defilata a colpo sicuro con il portiere a terra, ma palla fuori!

28' Rimessa laterale per l'Italia che svetta un tentativo di azione offensiva di Israele. Il pallone gira lentamente.

26' L'Italia prova a sfondare ma in maniera disordinata. Fase confusa della gara con diversi falli e palle contese.

20' ASSEDIO ITALIA CON TONALI! L'asse Raspadori-Frattesi-Tonali porta l'ex Milan davanti al portiere che sceglie la potenza e non la precisione. Ancora calcio d'angolo.

17' RETEGUI ANCORA VICINO AL GOL! Azione manovrata dell'Italia che con Frattesi libera Retegui al tiro, Glazer ancora attento e palla in calcio d'angolo.

17' Madmon ci prova dalla distanza. Tiro lento.

16' Calafiori la spizza in mezzo ma non c'è nessuno! Israele libera in affanno.

15' RETEGUI SFIORA IL VANTAGGIO! Lancio di Di Lorenzo per l'attaccante bergamasco che tira di potenza. Glazer è attento e respinge la mianccia.

13' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Retegui non stacca bene di testa. Rimessa dal fondo. L'Italia prova a rendersi minacciosa.

12' Raspadori tenta il tiro dal limite! Azione manovrata degli azzurri e conclusione che sbatte su un difesnore israeliano. Palla in angolo.

10' Abada recupera un pallone lungo la linea laterale su una grande sventagliata di un compagno e punta la difesa italiana. Calcio d'angolo.

8' PERICOLO PER L'ITALIA! Tiro dal limite di Gloukh che sfiora il palo.

6' Ancora Cambiaso tenta il dribbling sul fondo: calcio d'angolo per l'Italia.

5' Cambiaso tenta il cross, la difesa israeliana respinge.

3' Fallo su Frattesi. L'Italia riparte da dietro e cerca la verticalizzazione ma la palla va fuori.

1' Subito in azione l'asse Bastoni - Dimaro. Calcio d'angolo per l'Italia.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Italia e Israele.

Buonasera a tutti i lettori de Lalaziosiamonoi.it da Simone Locusta e Riccardo Bindi, benvenuti alla diretta di Italia - Israele, gara valida per la 4a giornata di Nations League. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio a Roma, gli uomini di Spalletti cercano il riscatto in una partita ricca di insidie, ma anche polemiche. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.