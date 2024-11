RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio - Como, al Fersini finisce 7 a 2: biancocelesti ai quarti

Coppa Italia Femminile | Ottavi di finale

Martedì 5 novembre 2024, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - COMO 7-2: 4' - 44' Colombo (L), 16' - 51' - 64' Kajan (L), 56' Picchi (C), 83' Reyes (L), 85' Nischler (C), 87' Visentin (L)

LAZIO (4-3-3): Karresmaa; Pittaccio, D'Auria (78' Oliviero), Connolly (66' Zanoli), Belloumou; Castiello, Yang (66' Simonetti), Colombo; Kajan, Le Bihan (63' Visentin), Moraca (63' Reyes). A disp.: Cetinja, Oliviero, Goldoni. All.: Gianluca Grassadonia

COMO WOMEN (5-3-2): De Bona; Marcussen, Spinelli, Sagen, Rizzon (46' Vaitukaityte) , Bergersen; Hilaj, Picchi, Karlernas (46' Nischler); Skorvankova (67' Bianchi), Bolden. A disp.: Ruma, Conc, Liva, Cecotti, Petzelberger, Kerr. All.: Stefano Sottili

Arbitro: Amadei; Assistenti: Di Meglio - Santoriello

Ammonite: 36' Picchi (C), 55' Marcussen (C)

Espulse: 54' Liva (C)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: termina la sfida al Fersini.

90' Concessi 3' di recupero.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Visentin, dopo diversi tentativi, sfrutta l'indecisione della difesa del Como e firma il 7 a 2.

85' Bellissimo gol di Nischler che da lontanissimo la mette in porta, non può nulla Karresmaa.

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Assist di Kajan per Reyes che la infila alle spalle di De Bona.

78' Ultimo slot per Grassadonia: entra Oliviero al posto di D'auria.

77' Zanoli cross al centro per Visentin che di testa sfiora il gol.

69' Buona combinazione tra Kajan e Visentin, quest'ultima poi calcia la conclusione ma il tiro finisce dritto tra le braccia di De Bona.

67' Per il Como fuori Skorvankova, entra Bianchi.

66' Sostituzione Lazio: dentro Simonetti al posto di Yang, entra Zanoli al posto di Connolly.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Tripletta di Kajan che firma il 5 a1.

63' Duplice cambio per Grassadonia: fuori Moraca per Reyes e Le Bihan per Visentin.

62' Nischler su punizione, ma la conclusione è troppo alta.

56' Il Como trova il gol del 4 a 1 con Picchi.

55' Ammonita Marcussen per un fallo su Le Bihan.

54' Espulsa Liva dalla panchina, probabilmente per proteste.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Kajan firma il 4 a 0, assist di Le Bihan. Doppietta personale anche per la francese.

46' Primo cambio per il Como: fuori Karlernas e Rizzon dentro Nischler e Vaitukaityte.

46' Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+4' Duplice fischio: termina il primo tempo al Fersini.

45' Concessi 4' di recupero.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ancora avanti la Lazio, cross di Le Bihan sul secondo palo e Colombo fa doppietta.

41' Buona diagonale di Belloumou che interviene sul tiro di Bolden.

40' Ancora un brivido per la Lazio. Nella mischia in area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Le Bihan allontana il pericolo.

36' Ammonita Picchi per proteste.

35' Pericolosa Karlernas che si avvicina dalle parti di Karresmaa, la biancoceleste esce benissimo e riesce a salvare la Lazio.

31' Prova la conclusione Bolden, ma il tiro è impossibile e non spaventa Karresmaa che fa sua la sfera.

25' Brivido per la Lazio, pallonetto di Skorvankova che fortunatamente non trova la porta.

24' Le Bihan per Colombo, il velo per Moraca che cerca ancora Kajan. La numero cinque sfiora il gol del 3 a 0.

22' Altra occasione per la Lazio con Moraca che sotto porta calcia, ma il tiro è troppo alto e finisce sopra la traversa. C'è anche posizione di fuorigioco.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Arriva il raddoppio con Kajan che, servita da Castiello, buca la difesa del Como e salta De Bona.

12' Lancio in profondità di Yang a cercare Moraca, l'attaccante biancoceleste lotta con Marcussen del Como e poi calcia la conclusione ma non trova la porta. Il pallone finisce di poco fuori.

10' Riparte da dietro il Como. Lancio lungo per Skorvankova, ma D'Auria intercetta e chiude bene.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Biancocelesti in vantaggio con Sofia Colombo, perfetto l'assist di Le Bihan.

3' La Lazio trova subito il gol del vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Connolly la imbuca alle spalle di De Bona. Ma si alza la bandierina, la rete viene annullata per fuorigioco.

2' Primo lancio in profondità di Le Bihan per Kajan, c'è deviazione. La Lazio guadagna l'angolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Como, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le biancocelesti, dopo la sconfitta subita in campionato sabato scorso, ritrovano al Fersini il Como. Appuntamento col fischio d'inizio alle 12:30.

