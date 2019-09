RIVIVI LA DIRETTA - Armenia - Italia 1-3, azzurri ancora a punteggio pieno

Qualificazioni Euro 2020, 5 giornata Girone J

5 settembre ore 18, Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan di Erevan (Armenia)

Armenia - Italia 1-3 (4' Karapetyan, 28' Belotti, 77' Lo.Pellegrini, 79 aut. Hairapetyan)

Armenia (4-2-3-1): 16 Hairapetyan; 19 Hambardzumyan, 3 Haroyan, 2 Calisir, 13 K. Hovhannisyan; 5 Grigoryan, 6 Mkrtchyan; 11 Barseghyan, 18 Mkhitaryan, 10 Ghazaryan; 20 Karapetyan. A disp. 1 Beglaryan, 12 Aivazov, 15 Ishkhanyan, 4 Voskanyan, 14 Hovhannisyan, 9 Babayan, 7 Avetisyan, 21 Hovsepyan, 8 Vardanyan, 17 Yedigaryan, 23 Miranyan, 22 Adamyan. CT: Gyulbudaghyants.

Italia (4-3-3): 21 Donnarumma; 16 Florenzi, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 4 Emerson; 6 Verratti, 8 Jorginho, 18 Barella; 10 Bernardeschi, 9 Belotti, 14 Chiesa. A disp. 1 Sirigu, 20 Gollini, 23 Mancini, 3 Acerbi, 11 Lu.Pellegrini, 5 Izzo, 2 Tonali, 7 Lo.Pellegrini, 12 Sensi, 15 Lasagna, 17 Immobile, 22 El Shaarawy. CT: Mancini.

Arbitro: Siebert (Germania). Assistenti: Seidel, Häcker. Quarto uomo: Stegemann.

FINE SECONDO TEMPO

94' - Finisce qui. L'Italia sale a quota 15 e rimane in testa al Girone J a puntaggio pieno.

92' - Sensi serve in verticale Lasagna che arriva in ritardo sul pallone quando ha già superato la linea di fondo.

90' - Belotti vede annullarsi il 4-1 per un fuorigioco su cross di Pellegrini. Saranno 4 i minuti di recupero.

89' - Dopo un errore in disimpegno della difesa armena Pellegrini si divora il poker a tu per tu con il portiere.

88' - Triangolo tra Pellegrini e Verratti, Calisir anticipa l'azzurro prima della conclusione.

83' - Jorginho da fuori area sfiora il poker.

82' - Ultimi cambi per Armenia e Italia: Babayan al posto di Ghazaryan e Lasagna al posto di Bernardeschi. Immobile e Acerbi rimangono in panchina per tutti i 90 minuti.

79' - ANCORA GOL DELL'ITALIA! Belotti chiude la partita: riceve la palla spalle alla porta, si gira e sfrutta l'indecisione di Hairapetyan. In realtà è il portiere armeno con la schiena a ribadire in rete dopo il palo del Gallo.

77' - GOL DELL'ITALIA! Cross dalla destra di Bonucci e Pellegrini con un inserimento sul primo palo di testa batte Hairapetyan. Vantaggio azzurro.

76' - Belotti fa la sponda per Sensi, ma la conclusione è troppo alta.

69' - Sensi era entrato per calciare una punizione dal limite, ma Pellegrini discute con il compagno e alla fine va alla battuta. Mancini prova a intervenire, ma poi non essendo ascoltato osserva furioso.

68' - Seconda sostituzione di Mancini, Sensi rileva Barella.

66' - Grande strappo di Hovhannisyan a sinistra che salta tre uomini e pesca Mkhitaryan la cui conclusione viene deviata in corner da Emerson.

60' - Sostituzione anche per l'Italia, dentro Lo.Pellegrini fuori Chiesa.

59' - Su una percussione di Mkhitaryan Barella spende un giallo con l'Armenia in superiorità rispetto all'Italia completamente scoperta.

57' - Doppio cambio per l'Armenia: dentro Hovsepyan e Adamyan al posto di Grigoryan e Barseghyan

48' - Palla morbida di Verratti che scavalca il portiere, Barella la rimette in mezzo ed Emerson insacca dopo un rimpallo. Il gioco però è fermo, sul cross di Verratti la palla è uscita.

47' - Colpo di testa troppo centrale di Bernardeschi, para Hairapetyan.

46' - Nessun cambio all'intervallo, stavolta il calcio d'inizio è per l'Italia. Armenia in dieci per l'espulsione di Karapetyan.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48' - Jorginho pesca Chiesa in profondità, scivolata e passaggio a Belotti che si divora il 2-1 a porta praticamente spalancata. Si chiude 1-1 il primo tempo.

45' - Saranno 3 i minuti di recupero e in concomitanza con la segnalazione l'arbitro espelle per doppia ammonizione Karapetyan, che ha staccato con il braccio largo su Bonucci. Italia in superiorità numerica per tutto il secondo tempo.

41' - Stavolta Barella pesca in profondità Belotti in posizione regolare ed è il centravanti del Torino a fallire il vantaggio a tu per tu con il portiere armeno.

39' - Jorginho in profondità pesca Belotti che batte ancora Hairapetyan, ma la posizione dell'attaccante è di fuorigioco. Gol annullato all'Italia, si rimane sull'1-1.

37' - Emerson spina nel fianco per l'Armenia, il terzino sfonda continuamente a sinistra mettendo in mezzo palloni invitanti. Nell'ultimo la difesa si rifugia in angolo.

29' - L'Italia sfiora immediatamente il vantaggio. Percussione di Bernardeschi e traversa alla destra di Hairapetyan.

28' - GOL DELL'ITALIA! Emerson sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un pallone soltanto da spingere in rete per Belotti. Il Gallo pareggia i conti.

25' - Dopo un fallo di Karapetyan su Verratti si scatena una rissa in mezzo al campo. Giallo per entrambi i giocatori, pesante soprattutto per Verratti che, essendo diffidato, salterà la partita contro la Finlandia.

23' - Cross di Chiesa, Bernardeschi si fa spazio in area ma la sua conclusione di destro trova un super Hairapetyan. Miracolo del portiere armeno.

21' - Buon fraseggio dell'Italia tra le linee, ma la conclusione di Chiesa è troppo debole per impensierire Hairapetyan.

16' - Cross di Verratti, Romagnoli non riesce di testa a inquadrare la porta.

15' - Prima occasione azzurra: sui cross di Emerson e Chiesa Belotti non arriva puntuale all'appuntamento.

10' - Errore degli azzurri a centrocampo e ripartenze dell'Armenia: Barseghyan pesca in profondità Karapetyan, che batte in diagonale Donnarumma. Vantaggio dei padroni di casa.

9' - Armenia in pressione, con l'Italia rintanata nella sua metà campo.

4' - La prima conclusione è di Karapetyan, sicuro blocca Donnarumma.

1' - Calcio d'inizio per l'Armenia che attacca da destra a sinistra. Italia sulla difensiva.

INIZIO PRIMO TEMPO

Ore 17.55 - Squadre in campo è il momento degli inni nazionali a partire da quello dell'Italia.

Ore 17.50 - Doppio confronto fondamentale per l'Italia, considerando che a qualificarsi saranno le prime due del girone. Nel Gruppo J al momento la classifica è la seguente: Italia 12, Finlandia 9, Armenia 6, Grecia 4, Bosnia ed Erzegovina 4, Liechtenstein 0. Tra stasera e domenica la squadra di Mancini sfiderà l'attuale terza e seconda.

Ore 17.40 - Qualche pilllola statistica: l'Italia affronta per la terza volta l'Armenia nella sua storia. Gli unici due precedenti risalgono alle qualificazioni ai Mondiali di Brasile 2014. L'andata disputata a Yerevan il 12 ottobre 2012 finì 3-1 per la la squadra allora allenata da Cesare Prandelli. Vantaggio all'11' grazie a un rigore trasformato da Pirlo, pareggio di Mkhitaryan al 27', De Rossi al 64' e Osvaldo all'81' regalarono i 3 punti. Al ritorno, il 15 ottobre 2013 al San Paolo finì 2-2. Armeni due volte avanti grazie a Movsisyan al 5' e Mkhitaryan al 70', l'Italia rimontò in entrambi i casi con Florenzi al 24' e Balotelli al 76'.

Ore 17.00 - Scelte confermate da parte del ct dell'Italia Roberto Mancini. Solito 4-3-3 con Belotti a guidare l'attacco, completato da Bernardeschi e Chiesa. Dietro davanti a Donnarumma, Romagnoli sostituisce l'infortunato Chiellini e fa coppia con Bonucci (Florenzi ed Emerson i terzini), mentre a centrocampo Barella dal primo minuto con Verratti e Jorginho e Sensi in panchina.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it un buon pomeriggio da Alessandro Vittori e benvenuti nella diretta scritta di Armenia - Italia, quinta giornata del Girone J di qualificazione a Euro 2020. Gli azzurri cercano la manita per continuare a correre in testa al girone e arrivare nel migliore dei modi alla sfida di domenica 8 settembre a Tampere contro la Finlandia, al momento seconda alle spalle della squadra di Mancini.

