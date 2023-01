RIVIVI LA DIRETTA - Compleanno Lazio, termina la serata per i 123 anni FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTI ORE 00.20 - Taglio della torta e musica chiudono la bellissima serata al Rome Cavalieri Waldorf Astoria.

AGGIORNAMENTO ORE 00.14 - Il ds biancoceleste Igli Tare ha voluto augurare così buon compleanno alla sua Lazio: "Come ogni anno anche quest'anno ci troviamo insieme a festeggiare una delle società più importanti del calcio italiano. Sono onorato di essere parte di questa famiglia da 18 anni e ogni anno che passa capisco cosa signfica farne parte. Sempre forza Lazio”. Anche Pedro si è ritagliato qualche minuto per raccontare cosa significa per lui vivere la Lazio: "Sono favvero felice di essere qui. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito in famiglia. Sempre forza Lazio".

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Tutti i partecipanti alla serata augurano un buon compleanno al mister Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 23.51 - Giro dei tavoli per "rubare" qualche augurio e dichiarazione d'amore per i colori biancocelesti. Tra le voci anche Pino Insegno, il compositore Claudio Simonetti e Nicolò Casale: "Per me è molto bello essere qui tutti insieme. Speravamo di festeggiare in modo diverso, ieri non è andata come speravamo, siamo qua, tutti insieme, ripartiamo forte. Tanti auguri alla Lazio”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.55 - Alla cena si esibiscono gli artisti Andrea Casta e Jacopo Mastrangelo con il loro violino e la loro chitarra: suonate alcune delle più belle melodie che fanno parte della storia laziale, una tra tutte "I Giardini di Marzo" di Lucio Battisti.

AGGIORNAMENTO ORE 22.40 - Presenti all'evento anche il ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

AGGIORNAMENTO ORE 21.46 - Anche il team manager Maurizio Manzini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: "Voglio fare i complimenti per questa serata bellissima intrisa di lazialità. Parola abusata ma magica, che indica uno stato d'animo, un modo di vivere in base ai canoni della lealtà e dell’amicizia. Sarà un anno duro, competitivo ma abbiamo i numeri per superarlo”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.43 - Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto anche Juan Bernabè, ovviamente con Olimpia: "L'aquila è il nostro simbolo, è diventata una diva. Mando un saluto a tutti e che sia un anno positivo".

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - Fuochi d'artificio illuminano la collina di Monte Mario in uno spettacolo pirotecnico tutto dedicato agli ospiti della serata.

AGGIORNAMENTO ORE 21:31 - Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuta Manila Nazzaro: "Era d’obbligo postare la foto. Fa piacere essere qui perché è un traguardo importantissimo. Anche se la Lazio ci fa soffrire tanto, siamo affezionati. È come le belle donne. Dove ti aspetti che vinca facile, ti fa soffrire mentre nelle partite più difficili scende in campo col coltello fra i denti e ci regala momenti di godimento intenso. Questa stanchezza post Natale è fisiologica, diamo tempo e i ragazzi si riprenderanno presto”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Anna Falchi: "Buon compleanno Lazio, 123 anni. Io sono ventisette anni che sono laziale, è un compleanno anche per me. È un gesto di fedeltà a questa squadra. Sono felice di essere qua e spero che sia un anno migliore visto che siamo partiti così cosi, ma ci sta e la Lazio non molla mai. Le pause non ci hanno fatto mai bene, mi ricordo quella forzata della pandemia dove stavamo facendo un campionato straordinario. La pausa destabilizza la squadra, deve ritrovare quel pizzico di rabbia. Chi meglio dei tifosi può sostenere e dare coraggio ai nostri ragazzi. Noi abbiamo un titolo che nessuno ci toglierà mai, siamo la prima squadra della Capitale e dobbiamo esserne all’altezza"

AGGIORNAMENTO ORE 21:19 - Presenti alla cena anche Anna Falchi, Manila Nazzaro e Walter Valloni.

AGGIORNAMENTO ORE 21:07 - Durante il corso della cena è intervenuto anche Tommaso Paradiso ai microfoni di Lazio Style Channel: “E' la nostra serata, sono felicissimo di stare qua. Vedevo Romagnoli quando andavo a Milano e gli facevo pressing per venire a Roma. Coppia meravigliosa con Casale. Questo è un gruppo ubriaco di calcio, devono solo stare più attenti in alcune situazioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:02 - Alla cena è appena arrivato anche l'Amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. Qualche istante dopo anche Marcos Antonio e Danilo Cataldi. Qui sotto il video dell'arrivo della squadra e tutte le foto annesse.

AGGIORNAMENTO ORE 20:55 - A pochi minuti dall'inizio della cena si è espresso sul manto erboso dell'Olimpico anche Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

AGGIORNAMENTO ORE 20:53 - Alla festa si uniscono anche Adamonis, Bertini e Tommaso Paradiso, da sempre grande tifoso della Lazio. Il cantante si è lasciato andare ad un selfie con l'aquila Olimpia prima di fare il suo ingresso in hotel.

AGGIORNAMENTO ORE 20:42 - Arrivano anche Gila e Luka Romero. A seguire anche Maxiamiano, Vecino e Luis Alberto. Lo spagnolo è in compagnia della moglie Patricia.

AGGIORNAMENTO ORE 20:37 - C'è spazio anche per l'elegantissima sfilata di Felipe Anderson e Pedro accompagnati dalle loro mogli. Non solo, arrivano anche Basic, Patric e Alessio Romagnoli. Accanto al difensore della Lazio c'è anche la sua fidanzata.

AGGIORNAMENTO ORE 20:34 - In questi minuti sono arrivati anche Igli Tare, ds della Lazio e il tecnico Maurizio Sarri. A seguire, anche Milinkovic-Savic insieme alla sua Natalija. Qualche attimo dopo, anche Hysaj e Casale.

AGGIORNAMENTO ORE 20:31 - Anche il capitano della Lazio Ciro Immobile ha appena fatto il suo ingresso al prestigioso Rome Cavalieri Waldorf Astoria. L'attaccante è in dolce compagnia di sua moglie Jessica Melena. A seguire, anche Matteo Cancellieri si è appena recato alla cena.

AGGIORNAMENTO ORE 20:29 - Dopo Zaccagni, arrivano anche il presidente Claudio Lotito, Stefan Radu e Manuel Lazzari.

AGGIORNAMENTO ORE 20:14 - Pronto a sfilare all'ingresso del Rome Cavalieri Waldorf Astoria è Mattia Zaccagni accompagnato da Chiara Nasti, arrivati in questi minuti. Il giocatore è il primo della squadra.

In occasione dei 123 anni di storia, la Lazio ha organizzato una cena di squadra a cui parteciperanno anche le famiglie dei calciatori. La location è quella splendida del Rome Cavalieri Waldorf Astoria, situato in zona Monte Mario. All'indomani dalla brutta delusione giunta contro l'Empoli, la serata è la giusta occasione per festeggiare il compleanno del club ma, soprattutto, ripartire insieme in vista della partita contro il Sassuolo di domenica prossima. Di seguito, contributo foto e video:

