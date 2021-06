RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Austria 2-1: azzurri ai quarti di finale!

Stadio di Wembley Londra

Sabato 26 giugno 2021, ore 21:00

Ottavi di finale Euro 2020

Italia - Austria 2-1 (95' Chiesa, 105' Pessina, 114' Kalajdzic)

Ammoniti: Arnautovic, Di Lorenzo, Barella, Dragovic.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (65' Pessina), Jorginho, Verratti (65' Locatelli); Berardi (84' Chiesa), Immobile (84' Belotti), Insigne (108' Cristante). A disp. Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Bernardeschi, Raspadori. CT: Mancini.

Austria (4-1-4-1) - Bachmann; Lainer (114' Trimmel), Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager (106' Gregoritsch), Grillitsch, Laimer (114' Ilsanker); Baumgartner (90' Schopf), Sabitzer, Arnautovic (96' Kalajdzic). A disp.: Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Lienhart, Schaub. CT: Foda.

Arbitro - Taylor (Inghilterra).

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

121' - Finisce qui, Italia ai quarti di finale. Con grande sofferenza gli azzurri hanno superato la prima difficoltà di Euro 2020 e ora affronteranno la vincente di Belgio - Portogallo.

120' - Chiesa salta Bachmann, ma Trimmel recupera in tempo e salva la porta. Ci sarà un minuto di recupero, ammonito Gragovic.

119' - Acerbi libera l'area, il tiro di Gregoritsch termina fuori.

114' - Nell'Austria dentro Ilsanker e Trimmel per Laimer e Lainer. Sul calcio d'angolo Kalajdzic batte Donnarumma, Italia - Austria 2-1.

111' - Occasione per Sabitzer, che sul primo tiro colpisce Di Lorenzo, il secondo lo manda alle stelle.

109' - Coast to coast di Di Lorenzo, il tiro finisce fuori. Grande galoppata del terzino.

108' - Dentro Cristante per uno stanchissimo Insigne. Pessina va a destra, Chiesa a sinistra, Cristante nei tre di centrocampo.

107' - Chiesa in ripartenza serve Belotti, conclusione debole dell'attaccante.

106' - Italia con gli stessi del primo tempo supplementare, l'Austria inserisce Gregoritsch per Schlager. Subito grande parata di Donnarumma su tiro di Gregoritsch.

INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' - GOOLLLLL!!! Ancora Italia, Pessinaaaaaa!!! Insigne mette in mezzo per Acerbi, il Leone da terra serve Pessina che batte Bachmann. Italia - Austria 2-0.

104' - Grande punizione di Insigne, Bachmann si supera e mette in angolo.

103' - Locatelli recupera la palla alta, Belotti in contropiede perde il guizzo e Hinteregger lo mette a terra.

99' - Schlager serve Kalajdzic in profondità, ottima diagonale di Spinazola che chiude.

95' - GOOOOLLLLLLL!!! Italia in vantaggio!!! Chiesa sblocca la partita: Spinazzola serve l'esterno, controllo di testa, saltato Laimer e battuto il portiere austriaco.

94' - Sponda di Belotti per Chiesa, Bachmann blocca la conclusione dell'esterno.

91' - Riparte l'Italia con il possesso, nessun cambio durante la pausa.

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE SECONDO TEMPO

95' - Finisce 0-0, Italia - Austria prosegue ai tempi supplementari.

91' - Saranno 5 i minuti di recupero.

90' - Entra Schopf per Baumgartner, rimasto a terra in precedenza.

89' - Grillitsch interviene duramente su Jorginho perché non ha messo fuori il pallone per l'infortunio di Baumgartner: è l'arbitro però a dover interrompere il gioco in questi casi.

84' - Escono Immobile e Berardi, entrano Belotti e Chiesa.

83' - Spinazzola salta Lainer e crossa per Berardi che in sforbiciata si divora il vantaggio.

75' - Sul colpo di testa di Hinteregger, Lainer prende alle spalle Pessina che lo colpisce. Il Var segnala il fuorigioco di Lainer.

73' - Immobile serve Insigne, il tiro a giro è impreciso.

72' - Bella giocata di Pessina, passaggio a Locatelli che rientra sul destro ma poi calcia debole e a lato.

71' - Jorginho in profondità per Immobile, palla ancora troppo lunga.

65' - Gol dell'Austria: cross di Lainer, sponda di Alaba e rete sempre di testa di Arnautovic. Il Var però pesca la posizione di fuorigioco e annulla. Nell'Italia dentro Pessina e Locatelli per Barella e Verratti.

63' - Insigne in profondità per Immobile, palla troppo lunga.

62' - Sabitzer tira dalla distanza, la deviazione di Bonucci manda la palla in angolo.

57' - Stacca Bonucci sul corner, palla alta sopra la traversa.

56' - Scambio tra Immobile e Verratti, palla in profondità per Insigne ma Alaba anticipa Berardi e si rifugia in angolo.

52' - La punizione dal limite di Alaba finisce alta, pericolo scampato per gli azzurri.

50' - Ammonito Di Lorenzo per un intervento al limite dell'area in scivolata. Giallo anche a Barella per proteste.

48' - Immobile si libera in area e calcia verso la porta, conclusione rimpallata da Hinteregger.

47' - Berardi salta Alaba e mette forte in mezzo, Hinteregger anticipa Insigne.

46' - Inizia il secondo tempo senza cambi. Stessi 22 della prima frazione in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Cross di Berardi su punizione, arriva per primo Acerbi sul pallone: il colpo di testa si spegne fuori. Taylor fischia la fine del primo tempo, parità tra Italia e Austria.

44' - Sul calcio d'angolo svetta Di Lorenzo, ma non trova la porta.

43' - Tiro debole di Spinazzola, Bachmann mette in calcio d'angolo.

38' - Baumgartner colpisce con la faccia Donnarumma e rimane a terra dolorante. Durante la pausa per il soccorso del centrocampista autriaco (che fortunatamente si rialza senza problemi) colloquio tra Immobile e Mancini.

32' - Bomba di Immobile dalla lunghissima distanza, palo clamoroso. Che sfortuna Ciro!

25' - Immobile infila alle spalle la difesa avversaria, ma la palla di Barella è difficile da controllare e favorisce il recupero di Alaba.

20' - Durissimo intervento di Hinteregger su Barella, Taylor incredibilmente non estrae il cartellino giallo. Barella era già stato colpito duro in avvio da Arnautovic.

18' - Arnautovic viene lanciato in profondità da Sabitzer, conclusione alle stelle dell'attaccante.

17' - Spinazzola salta Lainer e serve dietro Barella, sulla conclusione miracolo di Bachmann con il piede.

14' - Insigne prende alle spalle Lainer, ma invece di servire Immobile calcia verso la porta. Blocca Bachmann.

12' - Sfonda Berardi al centro e serve in modo non preciso Immobile. Ciro recupera la palla e serve Verratti al limite dell'area, ma il centrocampista arriva in leggero ritardo.

11' - Tiro di Berardi respinto dalla difesa austriaca, Barella recupera la palla e serve Spinazzola che calcia fuori.

8' - Palla in profondità troppo lunga per Immobile, l'attaccante azzurro colpisce involontariamente il portiere: sceneggiata di Bachmann, con Taylor che lo invita a non esagerare.

2' - Attacca subito l'Austria, Acerbi libera l'area. Nell'azione successiva Arnautovic commette un brutto fallo su Barella: ammonito.

1' - Partita iniziata, l'Italia attacca da sinistra a destra. Prima palla per gli azzurri.

INIZIO PRIMO TEMPO

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti all'ottavo di finale di Euro 2020, Italia - Austria. A Wembley manca poco al fischio d'inizio, è il momento degli inni nazionali. Volti degli azzurri concentrati durante l'inno di Mameli, anche Mancini è pronto per una sfida così importante.

L'ultimo precedente in un grande torneo tra le due squadre risale al Mondiale di Francia '98, nella terza partita del girone l'Italia sconfisse l'Austria 2-1 (Vieri, Baggio, Herzog). Italia - Austria fu la partita inaugurale di Italia '90, in quell'occasione Schillaci match winner.

Pubblicato il 26/06 alle 23.34