RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Bulgaria 1-1, Chiesa non basta: Iliev recupera

Giovedì 2 settembre, ore 20.45 | Qualificazioni Mondiali 2022

Italia - Bulgaria 1-0 (16' Chiesa, 39' Iliev)

FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (63' Toloi), Bonucci, Acerbi, Emerson (90' Pellegrini); Barella (63' Cristante), Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile (74' Raspadori), Insigne (74' Berardi). A disp: Sirigu, Gollini, Bastoni, Chiellini, Biraghi, Castrovilli, Bernardeschi. Ct: R. Mancini.

Bulgaria (3-5-2): Georgiev; Nedyalkov, Hristov, Antov, Naumov; Yankov (57' Chochev), Vitanov (75' Malinov), Kostidinov; Yomov (45' Delev), A. Iliev (70' Krastev), Despodov (75' Kirilov). A disp: Naumov, Mihaylov, Turitsov, Velkovski, Bozhikov, D. Iliev. Ct: J. Petrov.

Arbitro: S. Gozubuyuk (NED)

Ammoniti: 26' Barella (I), 31' Yomov (B), 73' Toloi (I), 86' Nedyalkov (B)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio. Finisce ora la sfida tra Italia e Bulgaria.

90'+5' Qualche minuto fisico per Delev che però, dopo una manciata di secondi, si alza per continuare a essere in campo fino al triplice fischio della sfida.

90' Ancora una sostituzione per Mancini: esce Emerson, entra Pellegrini.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 95'.

88' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Berardi tira dalla lunghissima distanza, ma la conclusione viene murata magistralmente dalla retroguardia bulgara.

87' Raspadori calcia direttamente in porta, ma la conclusione è viziata da una deviazione. Sarà angolo per l'Italia.

86' Intervento duro e in ritardo di Nedyalkov su Berardi: il calciatore della Bulgaria rimedia il cartellino giallo.

85' Calcia Berardi, ma la conclusione è completamente fuori misura. La palla finisce in curva!

84' Emerson subisce fallo da Chochev: l'arbitro concede un calcio di punizione all'Italia da posizione interessantissima!

81' Cristante ci prova dalla lunga distanza. Ma il calciatore della Roma colpisce male e la palla si perde direttamente sul fondo.

79' Cross tagliente di Emerson, Berardi non riesce ad arrivare sul pallone per consegnarlo in porta.

75' Doppio cambio anche per la Bulgaria: escono Despodov e Vitanov, entrano Kirilov e Malinov.

74' Fuori Insigne, dentro Berardi. Fuori Immobile, dentro Raspadori.

73' Prova anche Acerbi dalla lunghissima distanza, ma il tiro viene murato dalla retroguardia bulgara. Nella stessa azione, Toloi fa fallo su Krastev e rimedia il cartellino giallo.

72' Provvidenziale la scivolata di Nedyalkov che devia in angolo il cross di Chiesa, servito magistralmente da Insigne dall'altra parte del campo.

70' Altra sostituzione per Petrov: esce Iliev, entra Krastev.

69' Ottimo ingresso in campo di Cristante, che si è reso pericoloso almeno in un paio di situazioni senza tuttavia inquadrare la porta.

65' Cristante, appena entrato in campo, guadagna un ottimo calcio d'angolo dopo la deviazione di Chochev.

63' Primi due cambi per Mancini: escono Barella e Florenzi, entrano Cristante e Toloi.

63' Kostidinovic rimane a terra dolorante dopo lo scontro con Bonucci: entra in campo lo staff medico.

62' Insigne batte dalla bandierina del calcio d'angolo, Bonucci colpisce di testa senza tuttavia impensierire Georgiev.

61' Ottima azione dell'Italia che recupera palla nello stretto. La conclusione di Chiesa viene disinnescata da Georgiev, protagonista di un provvidenziale intervento.

60' La palla di Insigne a cercare Immobile, ma il cross è troppo sul portiere. Gorgiev fa propria la palla senza alcun problema.

57' Secondo cambio per la Bulgaria: esce Chochev, esce Yankov. Per l'Italia, proseguono il riscaldamento Bernardeschi, Raspadori e Toloi.

56' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Emerson tenta la conclusione ma colpisce l'arbitro. Il direttore di gara ferma l'azione e riconsegna la palla all'Italia.

54' Ancora calcio d'angolo per l'Italia: batte di nuovo Insigne, Nedyalkov allontana e toglie il pericolo per i suoi.

53' Immobile viene ancora fermato dall'arbitro per posizione di off-side.

51' Dalla bandierina il cross di Insigne sul primo palo: colpo di testa di Vitanov ad allontanare.

50' Barella prova con il destro dal limite dell'area di rigore, ma c'è una deviazione. Sarà calcio d'angolo per l'Italia.

48' Immobile approfitta della disattenzione della difesa bulgara e corre verso la porta sguarnita. Conclude da posizione defilatissima, trovando il salvataggio di Hristov.

46' Cross basso di Chiesa all'interno dell'area di rigore: allontana Antov.

45' Inizia ora il secondo tempo di Italia - Bulgaria. Una sostituzione per la squadra ospite: esce Yomov, entra Delev.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, si chiude il primo tempo di Italia - Bulgaria.

44' Grande giocata di Insigne, provvidenziale la parata di Georgiev.

43' Ciro Immobile finisce a terra in area di rigore dopo una spinta. Check del Var, ma alla fine si proseguire a giocare senza alcun calcio di rigore.

42' Chiesa tenta la conclusione ma il tiro viene rimpallato da Antov.

42' Si fa sentire nel frattempo il pubblico del Franchi, che comprende il momento di difficoltà dei calciatori di Mancini.

39' Jorginho perde il duello con Despodov. Ed è il calciatore della Bulgaria a orchestrare il contropiede che si conclude con il pareggio firmato Iliev.

36' Immobile ci riprova concludendo direttamente in porta. La posizione è defilata, ma il tiro è potente. Il portiere della Bulgaria allontana.

34' Verratti per Emerson che è tutto solo. Il passaggio del centrocampista del PSG è corto e la palla viene arpionata dal difensore bulgaro.

31' Prima ammonizione anche per la Bulgaria: il cartellino giallo lo rimedia Yomov per l'intervento su Verratti.

30' Barella in verticale per Immobile, ma l'azione viene fermata per posizione di fuorigioco del biancoceleste. Riparte la Bulgaria.

29' Il cross di Florenzi è poco preciso e finisce per essere un tiro: il portiere non ha problemi a farlo suo.

27' Destro di Immobile dal limite dell'area di rigore, ma il tiro è debole e abbastanza centrale.

26' Arriva il cartellino giallo nei confronti di Barella per l'intervento precedente su Vitanov. L'arbitro aveva lasciato correre poiché ancora la Bulgaria in attacco, ma appena la palla è uscita ha sanzionato il nerazzurro.

25' Immobile si avvicina alla porta difesa da Georgiev, per poi lasciare la palla a Insigne. L'esterno del Napoli, tuttavia, si era fermato poco prima e i due non si trovano.

22' Buon recupero difensivo di Insigne, che serve subito Immobile. Il bomber della Lazio viene anticipato da Kostidinov.

20' Lancio di Verratti in profondità all'indirizzo di Emerson. L'assistente alza la bandierina per posizione di off-side del calciatore di proprietà del Chelsea, ora al Lione.

16' GOOOOOOOOOOOOL! Chiesa porta in vantaggio gli azzurri! Fantastico l'uno-due con Immobile: il mancino del bianconero è imprendibile.

15' Calcio di punizione per la Bulgaria: batte Despodov, colpisce di testa Hristov. Chiude Donnarumma.

13' Primo squillo per la Bulgaria, che si rende pericolosa con la conclusione di Despodov. La palla, tuttavia, si perde al lato della porta difesa da Donnarumma.

12' Insigne a un passo dal gol! Triangolo involontario con il difensore della Bulgaria, che fa proseguire, senza volerlo, la progressione del giocatore del Napoli all'interno dell'area.

11' Ottima apertura di Barella all'indirizzo di Chiesa, ma l'arbitro ferma il gioco per posizione di off-side del calciatore della Juventus. Le immagini confermano la segnalazione dell'assistente.

10' Cross di Barella in area di rigore: esce bene Georgiev che anticipa Immobile.

9' La palla s'impenna in area di rigore. Immobile tenta di farla sua, ma fa fallo su Kostidinov: riparte la Bulgaria.

8' Jorginho ferma Yankov sul contropiede della Bulgaria. L'arbitro concede il calcio di punizione.

7' Jorginho per Insigne, che conclude in porta dal limite dell'area di rigore. La conclusione viene rimpallata da Antov.

5' Barella crossa per Immobile all'interno dell'area di rigore: ancora bravo Hristov ad anticipare.

4' Verratti lancia dalla parte opposta all'indirizzo di Chiesa. Ottima l'idea, ma il bianconero non fa in tempo ad arrivare sul pallone.

3' Jorginho serve Barella sullo scatto, ma Hristov anticipa bene il calciatore dell'Inter, allontanando la palla.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match tra Italia e Bulgaria.

A poco meno di due mesi di distanza dalla magica notte di Wembley, l'Italia di Mancini è pronta ad affrontare la Bulgaria nella quarta giornata di qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Gli azzurri, fino a questo momento, non hanno sbagliato un colpo, e comandando il proprio girone a punteggio pieno. Un'altra vittoria nel match di questa sera, poi, porterebbe a 35 i risultati utili consecutivi. L'Italia in questo modo eguaglierebbe Spagna e Brasile, prime fin qui in questa speciale classifica.

