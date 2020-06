RIVIVI LA DIRETTA - Torino - Parma 1-1, la Serie A ricomincia con un pari

FINE SECONDO TEMPO

93' - Finisce qui il primo match della Serie A dall'interruzione causata dalla pandemia, è 1-1 tra Torino e Parma.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

85' - Ultime battute del match e il punteggio non si schioda dall'1-1. Intanto altre sostituzioni: il Parma cambia Darmian e Kucka con Laurini e Brugman, il Torino Edera con Lukic.

73' - Cambia anche il Parma: fuori Scozzarella e Gervinho, dentro Hernani e Caprari.

68' - Primo cambio del match effettuato dal Torino: Ola Aina rileva Berenguer.

67' - Intervento pazzesco di Sirigu sul tentativo di Kulusevski, punteggio che resta sull'1-1.

47' - Grande occasione per il Torino per tornare in vantaggio grazie al calcio di rigore causato da Iacoponi, ma Belotti si fa ipnotizzare da Sepe: si resta sull'1-1.

45' - Riparte a campi invertiti Torino-Parma, si ricomincia dall'1-1 della prima frazione. Nessun cambio nelle due squadre.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo tra Torino e Parma sul parziale di 1-1.

38' - Bel lancio di Belotti che trova libero in area De Silvestri. L'ex Lazio colpisce di testa ma Sepe è attento e blocca.

31' - Pareggio del Parma! Buona iniziativa di Gervinho sul lato sinistro dell'area del Torino, palla dentro per Kucka che piega le mani di Sirigu: 1-1.

25' - Gran botta rasoterra da fuori area di Kurtic, attento Sirigu che blocca il pallone in presa bassa

15' - Gol del Torino! Calcio d'angolo perfetto battuto da Berenguer, N'Koulou impatta di testa in anticipo e sigla l'1-0

7' - Meglio il Toro in partenza, che cerca di schiacciare il Parma nella propria metà campo.

1' - Partiti, dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid-19 è ricominciato il campionato italiano.

PRIMO TEMPO

Finalmente ricomincia la Serie A, a confrontarsi sono Torino e Parma allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese per il recupero della 25esima giornata. Torino che deve ribaltare la striscia negativa segnata prima del coronavirus, Parma che invece vuole riconfermare il bel campionato fatto fino a marzo.