RIYAD - Lazio, un bagno di passione: ancora tifosi in hotel - FOTO

Un vero e proprio bagno d'affetto. L'hotel Four Seasons che ospita la Lazio è meta di continue visite da parte di tifosi biancocelesti mediorentiali e non. L'ultima riguarda italiani che lavorano a Riyad, accompagnati da amici del posto. Abbracci con i giocatori e autografi sulla maglia di capitan Lulic, in particolare di Radu e Jony. Roma è lontana ma il tifo per la Lazio non ne risente e la presenza in terra saudita della squadra ha scatenato la passione più vera. L'appuntamento è allo stadio, l'avversario è la Juventus, ma la squadra di Inzaghi avrà anche loro dalla sua parte.

