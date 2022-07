Roberto Bacci: "Con Casale e Romagnoli si può puntare alla Champions"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio l'ex calciatore della Lazio Roberto Bacci, che ha vestito la maglia biancoceleste dal 1990 al 1995. Nel corso del suo intervento ha analizzato diverse tematiche di casa Lazio sia del presente che del futuro. Si è lasciato andare anche ad una battuta sul periodo non propriamente positivo della Nazionale.

SARRI - "Ci sono tutti i presupposti per fare un grande campionato. Con Sarri è stato fatto un grande passo in avanti visto che è uno dei migliori a livello mondiale. Si vuole sempre mettere in gioco, vuole sempre far bene. A tratti la Lazio ha giocato un calcio spettacolare, anche se è da dire che in alcuni frangenti ci sono state troppe disattenzioni. Bisognerà lavorare proprio su questo, ma sono convinto che con il mister si potrà solo che fare meglio".

DIFFERENZA DI MODULO - "Il cambio di modulo è stato difficile soprattutto per qualche calciatore che non era propriamente predisposto per lo schema tattico di Sarri. Può essere molto importante quando l’allenatore fa capire al giocatore che con quel modo di giocare si può avere il controllo del campo e si può dominare l’avversario, così come successo con Luis Alberto".

NUOVI ACQUISTI - "Abbiamo preso due giocatori importanti in mezzo alla difesa come Casale e Romagnoli. Conoscono il campionato e sanno bene che arrivano in una società importante. Grazie al loro apporto la Lazio può fare quel salto di qualità difensivo che può dare la forza per concorrere al quarto posto".

MONDIALE IN INVERNO - "Questo campionato anomalo è un’esperienza nuova per tutti. Ci potrebbero essere tanti infortuni soprattutto durante il mondiale visto che cambiano le modalità di allenamento e preparazione. Sicuramente cambiano un po’ di equilibri anche in base all’utilizzo dei calciatori con le proprie nazionali".

NAZIONALE ITALIANA - "Bisogna farsi qualche domanda. Abbiamo vinto un Europeo grazie alla voglia e alla forza del gruppo. Adesso però è importante essere bravi a trovare nuove risorse. In primis devono essere le squadre di club a dare fiducia ai giovani bravi che possono diventare poi il futuro della Nazionale. Non fare due mondiali di seguito è un colpo al cuore da tifoso italiano".