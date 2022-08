Roberto Breda: "La Lazio si è rinforzata, può puntare alla Champions"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

A Lazio Style Radio ha parlato l'allenatore Roberto Breda, che si è lasciato andare a diverse considerazioni riguardanti la Lazio e la stagione che sta per iniziare.

PROSPETTIVE - "Sono curioso di vedere la Lazio quest’anno, ha fatto delle cose interessanti. Penso fare un campionato di tutto rispetto, anche migliore di quello dello scorso anno. L’obiettivo credo sia quello di alzare il livello e quindi di andare con una certa costanza in Champions League".

DIFESA - "La fase difensiva e in particolare la linea difensiva di Sarri sono difficili da metabolizzare. Non è semplice trovare i giusti automatismi. Con i nuovi acquisti nel reparto arretrato si vuole proprio trovare quella quadra, con calciatori che hanno queste abitudini più affini alle richieste del tecnico. Prima si basavano sui duelli uno contro uno, adesso sul movimento dell’intera difesa".

CENTROCAMPO - "Il play è fondamentale per il gioco di Sarri. Deve essere un giocatore che fa da raccordo nelle due fasi. Cataldi più di Leiva rientra in queste casistiche e Marcos Antonio ha i requisiti per permettere alla squadra di fare il salto di qualità visto il suo dinamismo che si sposa in pieno con la proposta tattica di Sarri".

ATTACCO - "Il tempo solitamente è il miglior alleato per migliorare nella fase avanzata. Certo la Lazio ha già dimostrato tanto in tal senso, soprattutto grazie ad un giocatore straordinario come Immobile. In passato la proposta offensiva di Sarri è sempre migliorata con il passare del tempo. Quest’anno mi aspetto degli ulteriori miglioramenti da parte dei biancocelesti sotto questo punto di vista".