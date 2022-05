Roma, altra gaffe con la scenografia? Un dettaglio non torna e sui social...

Gaffe o effetto voluto? La verità probabilmente non la sapremo mai ma qualcosa nella scenografia messa in piedi ieri dalla Roma nella gara contro il Leicester non torna e come spesso accade sono stati proprio i social a sollevare la questione.

Il telone srotolato in Curva Sud rappresenta due legionari romani che si ricollegano alla frase riportata sotto: "In Britannia tutti temevano il nome dei romani". Cos'è quindi che non torna? Il legionario posizionato sulla sinistra regge lo stemma dell'Impero che però culmina non con l'aquila romana, simbolo per eccellenza, ma con una mano...

Sui social quindi i primi dubbi sull'interpretazione della storia da parte della tifoseria giallorossa: "Manca lo stemma dell'aquila", e anche qualche sfottò: "Sembra il simbolo dell'ama" e ancora: "Pur di non mettere l'aquila hanno cambiato la storia". Insomma la rivalità cittadina si è accesa ancora una volta...